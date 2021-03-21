В Югре прошла акция «Помоги рыбе»

Фото: МЧС Югра

На территории Югры 20 марта 2021 года прошел региональный субботник «Помоги рыбе». Цель мероприятия - предотвращение ежегодного весеннего замора рыбы в водоемах, обеспечение речных обитателей кислородом. В ходе мероприятия участники пробурили лунки, сделали проруби на местных водоемах.

В Нижневартовске было выбрано три места: район Старого Вартовска на набережной реки Обь, городская набережная и район Ермаковской переправы. В Мегионе акция состоялась на озере Согра. К акции присоединилось около 60 человек.

Безопасность граждан обеспечивали сотрудники МЧС и инспекторы ГИМС. Сотрудники МЧС также приняли участие в субботнике и прорубили лунки.

В Радужном акция прошла на озере имени В.И. Швецова. Каждый житель мог присоединиться к мероприятию. Мидхад Хасанов, общественный деятель города, совместно с сотрудники МЧС выкапывали снежные полосы на льду озера для задержания талой воды и пробурили лунки.

Представители государственного пожарного надзора в поселке городского типа Березово, при помощи лопаты и ледоруба, сделали лунки на реке Северная Сосьва .

- Толщина ледового покрова на реке составляет более одного метра, к тому же лед покрыт плотным снежным настом, поэтому нам потребовалось приложить усилия. Но мы справились, - рассказал инспектор по пожарной безопасности Николай Гадальшин.