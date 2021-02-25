На нефтяном месторождении в Югре погиб рабочий Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте произошла трагедия, унёсшая жизнь мужчины. Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре уже организовал проверку по случаю возгорания нефтепродуктов на буровой установке.

Следственные органы выяснили, что 24 февраля 2021 года около 9 часов 30 минут при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефти и внезапное их возгорание. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика.

В настоящий момент следователи восстанавливают картину происшествия. Выясняют причины смерти погибшего, причины прорыва нефтепродуктов и их возгорания. Назначены экспертизы, по результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.

Напомним, мы сообщали ранее о том, как в Сургутском районе погиб рабочий буровой установки. Мужчина упал с высоты более 3,5 метров.

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