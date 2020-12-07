В Сургуте работники похитили нефть почти на два миллиона рублей

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Два жителя Сургута стали подозреваемыми по делу о хищении нефти. Мужчины были работниками АО «Транснефть-Сибирь» с мая по декабрь 2019 года, имели доступ к производственным мощностям предприятия. Это навело их на мысль: а не «позаимствовать» ли у компании-мастодонта черное золото? Так злоумышленники и сделали, забирая нефть из подземных емкостей и намеревались ее продать.

«Промысел» сургутян оказался прибыльным – ущерб компании мог составить более 1,7 млн рублей. Однако похитители нефти оказались в разработке у правоохранительных органов, благодаря чему в декабре 2019 года полицейские пресекли их преступную деятельность.

Материалы дела рассмотрела прокуратура Сургутского района и утвердила обвинительное заключение. Подозреваемых обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

– Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание за совершение данного преступления в виде лишения свободы сроком до десяти лет, – поясняет прокуратура Югры.