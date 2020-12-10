В Сургутском районе погиб рабочий буровой установки Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сургутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре проводится проверка по факту смерти работника буровой установки.

Трагедия произошла на кустовой площадке Ай-Пимского месторождения нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть» в Сургутском районе. По предварительным данным 9 декабря 2020 года около 10 часов 34-летний помощник бурильщика ПАО «Сургутнефтегаз» проводил ремонтные работы на буровой установке.

Мужчина не обеспечил свою безопасность и при проведении манипуляций на высоте, упал с высоты более 3,5 метров. В результате падения рабочий получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее врем следователями выясняются детали и обстоятельства произошедшего.

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По факту гибели рабочих в Югре возбудили уголовное дело.