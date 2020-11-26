В результате взрыва на Сургутском предприятии пострадал рабочий Фото: pixabay.com

Следственный отдел по Сургутскому району СУ СК России по ХМАО – Югре проведет проверку причин разрушения емкости для хранения реагентов на одном из предприятий района.

Предварительно известно, что 24 ноября 2020 года около 15 часов 34-летний работник Управления «СургутНефтеПромхим» ПАО «Сургутнефтегаз», работал на территории предприятия в г. Лянтор. Во время демонтажа емкости для хранения реагентов с грузового автомобиля мужчина нагрел клапан давления с помощью газовой горелки.

От воздействия открытого огня произошел взрыв остававшегося в емкости реагента, предположительно – ингибированной соляной кислоты.

Из-за взрыва разрушился гаражный бокс, в котором проводились работы, а сам электрогазосварщих получил тяжкие телесные повреждения с которыми доставлен в реанимацию Лянторской больницы.

Следователи выясняются детали происшествия.

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