3 Янв. 2020 2020-01-03T14:34:05+03:00

В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв. Фото из группы «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте»

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Взрыв в гаражном кооперативе «Спутник» произошел ночью 2 января. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что взрывной волной повреждены несколько гаражей. В полиции Нефтеюганска факт взрыва подтвердили, заявив, что пострадавших нет. Причину происшествия выясняет МЧС. Предположительно, причиной взрыва могло стать нарушение правил хранения газового баллона.

Добавим, что нефтеюганцы сообщают об одном пострадавшем.

- Пострадал человек. Он лежит в ожоговом центре, в его в гараже собрался газ, который рванул, ночью, когда мужчина спал в гараже. Владелец гаража сам вызвал полицию и «скорую» - пишет очевидица.

ИСТОЧНИК KP.RU