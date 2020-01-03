2020-01-03T14:34:05+03:00
Происшествия

В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв

Повреждены несколько гаражей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв. Фото из группы «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте»В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв. Фото из группы «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Взрыв в гаражном кооперативе «Спутник» произошел ночью 2 января. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что взрывной волной повреждены несколько гаражей. В полиции Нефтеюганска факт взрыва подтвердили, заявив, что пострадавших нет. Причину происшествия выясняет МЧС. Предположительно, причиной взрыва могло стать нарушение правил хранения газового баллона.

Добавим, что нефтеюганцы сообщают об одном пострадавшем.

- Пострадал человек. Он лежит в ожоговом центре, в его в гараже собрался газ, который рванул, ночью, когда мужчина спал в гараже. Владелец гаража сам вызвал полицию и «скорую» - пишет очевидица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчанин в попытках рефинансировать кредит перевел мошенникам 300 тысяч рублей
В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв
Югорчане в 2020 году примут участие в массовой акции по посадке кедров
В Нижневартовском районе на трассе после ДТП дотла сгорел автомобиль
Погода в Югре 3 января 2020 года: мороз и облачно
В Югре в первый день нового года произошло две поножовщины
Губернатор Югры оценила новую школу-детский сад в Сургуте
Двое сургутян задержаны за кражу из магазина 4 бутылок водки и 5 банок икры
В минувшие сутки в Югре сгорели 4 бани
Погода в Югре 2 января 2020 года: морозно и небольшой снег
Сургутяне могут узнать, где повеселиться с помощью интерактивной карты
Коммунальщики Сургута работают в режиме повышенной готовности
В 2020 году в Нижневартовске в школы пойдут 4500 первоклассников
В Нижневартовске с наркотиками задержаны двое мужчин
Погода в Югре 1 января 2020 года: сильный снегопад и ветер