В гаражном кооперативе Нефтеюганска прогремел взрыв
Взрыв в гаражном кооперативе «Спутник» произошел ночью 2 января. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» во «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают, что взрывной волной повреждены несколько гаражей. В полиции Нефтеюганска факт взрыва подтвердили, заявив, что пострадавших нет. Причину происшествия выясняет МЧС. Предположительно, причиной взрыва могло стать нарушение правил хранения газового баллона.
Добавим, что нефтеюганцы сообщают об одном пострадавшем.
- Пострадал человек. Он лежит в ожоговом центре, в его в гараже собрался газ, который рванул, ночью, когда мужчина спал в гараже. Владелец гаража сам вызвал полицию и «скорую» - пишет очевидица.
ИСТОЧНИК KP.RU