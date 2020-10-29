По факту гибели рабочих в Югре возбудили уголовное дело Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

По факту смерти двоих человек при ремонте газопровода Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Следователи выяснили, что 29 октября 2020 года около 03 часов при ремонте на газопроводе в районе поселка Верхнеказымский Белоярского района. 36-летний трубопроводчик, находясь в трубопроводе потерял сознание и впоследствии скончался.

На помощь мужчине в трубопровод отправился мастер участка, который также потерял сознание и скончался. Предварительная причина смерти - отравление остатками газа в трубе.

По уголовному делу ведется расследование.

Мы писали о случившемся ранее: при проведении ремонтных работ 29 октября 2020 года на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления «Газпром трансгаз Югорск» погибли двое рабочих.