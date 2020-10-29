В Белоярском районе на магистральном газопроводе погибли рабочие Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

При проведении ремонтных работ 29 октября 2020 года на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления «Газпром трансгаз Югорск» погибли двое рабочих.

По поручению прокурора округа Евгения Борисовича Ботвинкина прокуратура г.Белоярский организовала проверку.

В связи с происшествием прокурор г. Белоярский выехал на место происшествия, для того чтобы руководить действиями сотрудников правоохранительных органов.

Во время проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере.

По итогам проверки будет решен вопрос о дальнейших действиях со стороны правоохранительных органов.

Напомним о несчастном случае, произошедшем с рабочим на стройке в Сургуте, он упал с высоты в три этажа.

Мы писали ранее, о том как на стройке в Когалыме разбились рабочие.