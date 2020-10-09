На стройке в Когалыме разбились рабочие Фото:pixabay.com

Следователями города Когалыма по факту падения 4 строителей с высоты 6 этажа и гибели троих из них возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

На строительном объекте «Когалымский политехнический колледж» 8 октября 2020 года около 19 часов рабочие бетонировали перекрытие лестничного пролёта. При подаче бетонной смеси произошло разрушение опор, удерживающих опалубок., из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкой бетонной смеси из формы четверо рабочих подрядной организации упали с высоты 6 этажа, около 23 метров, вместе с конструкцией и бетонной смесью.

Для троих рабочих падение оказалось смертельным, один с тяжелыми травмами находится в больнице.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, лиц, допустивших нарушение техники безопасности и степени их вины, расследование продолжается, сообщает следственный отдел по городу Когалым СУ СК по ХМАО – Югре.