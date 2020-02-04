Несчастный случай произошел на стройке в Сургуте

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:01:57+03:00

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На строительной площадке в Сургуте произошел инцидент. Предварительные подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».

- На стройплощадке на Мелик-Карамова, 90 рабочий упал с высоты в три этажа. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и повреждение спины. С подозрением на перелом позвоночника его госпитализировали в травмцентр, - сообщили источники паблика.

Как стало известно, предположительно, сломалось страховочное крепление. О тяжести травм пока нет данных. Полицейские уже проводят проверку. По результатам оперативных мероприятий будут установлены виновные инцидента и их ответственность за случившееся.

Напомним, что три года назад в Ханты-Мансийске рабочий сломал позвоночник при падении с крыши. Мужчина упал с крыши на сугроб, который спас тогда ему жизнь.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/758708" frameborder="0"></iframe> На стройплощадке на Мелик-Карамова.

ИСТОЧНИК KP.RU