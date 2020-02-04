Несчастный случай произошел на стройке в Сургуте
На строительной площадке в Сургуте произошел инцидент. Предварительные подробности появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ – Сургут».
- На стройплощадке на Мелик-Карамова, 90 рабочий упал с высоты в три этажа. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и повреждение спины. С подозрением на перелом позвоночника его госпитализировали в травмцентр, - сообщили источники паблика.
Как стало известно, предположительно, сломалось страховочное крепление. О тяжести травм пока нет данных. Полицейские уже проводят проверку. По результатам оперативных мероприятий будут установлены виновные инцидента и их ответственность за случившееся.
Напомним, что три года назад в Ханты-Мансийске рабочий сломал позвоночник при падении с крыши. Мужчина упал с крыши на сугроб, который спас тогда ему жизнь.
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На стройплощадке на Мелик-Карамова.
ИСТОЧНИК KP.RU