В Югре корпоратив в честь Дня защитника Отечества закончился убийством Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Против 38-летнего жителя Югорска возбуждено уголовное дело Югорским межрайонным следственный отделом СУ СК России по ХМАО-Югре. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщают в ведомстве, 20 февраля 2021 года в вечернее время в помещении учреждения культуры города Югорск, после корпоратива в честь Дня защитника Отечества, между обвиняемым и хозяйственным работником учреждения произошел конфликт. Во время разбирательства югорчанин 2 раза ударил работника ножом в шею. Из-за полученной раны 54-летний пострадавший умер на месте происшествия.

Обвиняемого задержали, следователь направил в суд ходатайство о заключении преступника под стражу.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, как мужчина зарезал собутыльника в Сургуте ради миллиона рублей. обвиняемый и хозяин дачного домика поссорились. Это произошло во время совместной пьянки. Злоумышленник нанес смертельный удар собутыльнику ножом в грудь, а после преступления убийца скрыл труп.

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