«Не понравились нравоучения»: житель Югры, отсидевший 10 лет за убийство отца, зарезал мать-пенсионерку

Тот самый нож, которым мужчина зарезал мать. Фото: СК по ХМАО-Югре

Чудовищное по своей жестокости преступление совершил 47-летний житель небольшого городка Лангепаса, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Будучи пьяным, мужчина зарезал собственную мать, 74-летнюю пенсионерку. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, трагедия разыгралась 16 декабря около 23 часов. Пьяный мужчина сидел в квартире у матери в одном из домов по улице Ленина.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своей 74-летней матерью, которая высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца. Мужчине не понравились нравоучения мамы, поэтому он схватил нож и ударил им женщину в грудь. От полученного ранения пенсионерка скончалась на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

После убийства мужчина ещё четыре часа допивал оставшийся алкоголь. Когда «пойло» закончилось, он сам позвонил в полицию и рассказал о смерти матери.

Известно, что полтора года назад подозреваемый вышел из тюрьмы, в которой провел 10 лет за убийство отца. Причем история почти полностью повторилась: в тот момент он тоже пил алкоголь и тоже поссорился с отцом на бытовой почве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Совсем скоро суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении злоумышленника под стражу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что житель Иркутска убил отца и две недели помогал полицейским его искать.