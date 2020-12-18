Житель Лангепаса зарезал собственную мать кухонным ножом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против 47-летнего жителя города Лангепас. Югорчанин подозревается в убийстве собственной матери.

По версии следствия 16 декабря 2020 года около 23 часов пьяный подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Ленина города Лангепас, поссорился со своей 74-летней матерью. Женщина высказала ему претензии из-за убийства в 2008 году отца, на что он разозлился и ударил её кухонным ножом в грудь. Рана оказалась смертельной и пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Спустя 4 часа, допив оставшийся алкоголь, преступник самостоятельно сообщил в полицию о смерти матери.

Кроме того, подозреваемый 1,5 года назад освободился из мест лишения свободы, где 10 лет отбывал наказание за убийство своего отца.

По уголовному делу ведется следствие. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о заключении убийцы под стражу. Расследование продолжается.