В Сургуте открывают арт-резиденцию Фото: Официальная страница Администрации города Сургута

В Сургуте скоро откроется арт-резиденция. Для Сургута это совершенно новый проект и по задумке его создателей - это будет место, где представители креативных направлений смогут сотрудничать, создавать проекты, а также получать помещение для своей деятельности. Проект привлекает художников, театр, перформансы, 3D моделирование, IT-технологии и другие сферы. В арт-резиденции планируется проводить выставки, постановки, лекции, творческие и обучающие семинары.

Напомним, мы писали ранее о том, как югорчане представили арт-резиденцию Ханты-Мансийска на московской конференции. От Югры выступила инициативная группа, состоящая из представителей творческой молодежи, деятелей культуры и муниципальной власти Ханты-Мансийска.

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