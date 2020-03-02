Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство
Граффити-художник из города Излучинска Андрей Ольховский выдвинул идею легализовать уличное искусство. По данным портала об уличном искусстве «VIVACITY», мужчина предложил создать общественные пространства для художников.
- Без развития нет будущего. Легальное уличное искусство возможно в своеобразных местах силы, где художники могут заявить о себе и показать свое творчество людям. Именно в таких площадках я вижу перспективу, - заявил Андрей Ольховский.
Как отметил художник, есть формальные площадки, созданные сообществами на устных договоренностях.
- Но как только собственник посчитает арт ненужным, художникам говорят: «До свидания», - подчеркнул Ольховский.
По словам излучинского граффити-торца, на улице как рисовали, так и будут рисовать.
- Давно пора этому виду творчества дать статус легального. Правда, когда оно станет легальным, непонятно – подвел итог Андрей.
ИСТОЧНИК KP.RU