Югорский граффити-художник предложил легализовать уличное искусство

2 Март 2020 2020-03-02T11:57:00+03:00

«Как рисовали, так и будут рисовать»

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Граффити-художник из города Излучинска Андрей Ольховский выдвинул идею легализовать уличное искусство. По данным портала об уличном искусстве «VIVACITY», мужчина предложил создать общественные пространства для художников.

- Без развития нет будущего. Легальное уличное искусство возможно в своеобразных местах силы, где художники могут заявить о себе и показать свое творчество людям. Именно в таких площадках я вижу перспективу, - заявил Андрей Ольховский.

Как отметил художник, есть формальные площадки, созданные сообществами на устных договоренностях.

- Но как только собственник посчитает арт ненужным, художникам говорят: «До свидания», - подчеркнул Ольховский.

По словам излучинского граффити-торца, на улице как рисовали, так и будут рисовать.

- Давно пора этому виду творчества дать статус легального. Правда, когда оно станет легальным, непонятно – подвел итог Андрей.

ИСТОЧНИК KP.RU