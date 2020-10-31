Югорчане представили арт-резиденцию Ханты-Мансийска на московской конференции

Фото: Ханты-Мансийск | Онлайн, соцсеть "ВКонтакте"

В Москве завершилась конференция, прошедшая в рамках фестиваля «Таврида АРТ Moscow» - будущее за развитием креативных индустрий. Молодые активисты из разных городов страны представляли идеи создания в регионах арт-резиденций.

От Югры выступила инициативная группа, состоящая из представителей творческой молодежи, деятелей культуры и муниципальной власти Ханты-Мансийска.

По словам директора МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей» Ханты-Мансийска Анны Линкер, чтобы избежать ошибок при создании арт-резиденции, в ближайшее время пройдет обсуждение, посвященное перспективе ее развития. В нем примут участие сами потенциальные резиденты, творческие люди и профессионалы креатива. Также будут затронуты вопросы о том, какие арт-площадки и творческие направления, по мнению общественности, нужно развивать.

Арт-резиденция в Ханты-Мансийске станет площадкой для самовыражения и самореализации творческих людей, где каждый желающий сможет учиться у профессионалов и знакомиться с произведениями мастеров на выставочных площадках.

В ней разместятся гончарные, швейные и другие мастерские местных умельцев, мини-цеха для производства товаров. Будут выделены помещения для просмотра и съемок кинофильмов, театральных постановок, студии танцев и звукозаписи. Планируется организовать поэтический клуб, сибирское кафе, сообщество путешественников и прочие арт-площадки.

Напомним, что уникальный объект строится в микрорайоне «Иртыш -2» на набережной реки. Свои двери он откроет уже в 2021 году.