Житель Сургута задолжал почти 5 миллионов налогов Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел по Сургуту завёл уголовное дело против 28-летнего местного жителя. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следователи выяснили, что подозреваемый в 2018 году продал принадлежавший ему земельный участок, стоимостью более 70 миллионов рублей, однако в установленный законом срок налог на доходы физических лиц не оплатил и предоставил в налоговую декларацию, содержащую ложную информацию об имуществе и доходах, тем самым уклонился от уплаты налога на сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей.

По уголовному делу продолжается расследование. Следовали добиваются возмещения ущерба от сургутянина.

Напомним мы писали ранее о том, как в Югорске предприниматель уклонялся от уплаты налогов на сумму более 3,3 миллионов рублей. А также, как югорский предприниматель ответит в суде за уклонение от уплаты налогов.