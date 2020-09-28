В Югорске предприниматель уклонялся от уплаты налогов Фото: Татьяна Коркина

Предприниматель из Советского, занимающийся торговлей строительных и отделочных материалов, подавал в налоговой орган ложную информацию. Он намеренно занижал размер используемой торговой площади, что давало ему возможность использовать упрощенную систему налогообложения. В результате проверки налоговой инспекции выяснилось, что площадь его торговых помещений превышает разрешенную для данного вида налогообложения. По итогу проверки выявился факт неуплаты налогов более чем на 6 миллионов рублей.

Кроме того, предприниматель скрывал своё имущество, на которое могло быть наложено взыскание для уплаты долга. Мужчина безвозмездно передал и продал торговые площади стоимостью более 17 миллионов рублей в пользу своих родственников. При этом не отразил факты дарения и продажи в налоговой декларации, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 3,3 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.