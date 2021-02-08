Югорский предприниматель ответит в суде за уклонение от уплаты налогов Фото: pixabay.com

Югорским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела против 52-летнего предпринимателя, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

В 2015 – 2017 годах предприниматель, который занимался торговлей строительными и отделочными материалами решил немного обогатиться. Для этого он представлял в налоговый орган декларации с заведомо ложной информацией, а именно о заниженном размере используемой торговой площади. Ему удалось недоплатить налог на сумму более 6,2 миллионов рублей.

В 2018 году, после проверки, проведенной налоговой инспекцией, которая нашла у него скрытие налогов, предприниматель решил избежать наказания и ареста имущества. Он продал и безвозмездно передал торговые площади, используемые в предпринимательской деятельности, в пользу своих родственников. Но не отразил это как положено в налоговой декларации, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 3,3 миллионов рублей.

Следователи смогли приостановить перерегистрацию права собственности на торговые площади и для возмещения ущерба на имущество предпринимателя стоимостью более 11 миллионов, наложен арест.

Обвиняемый вину не признал, но это не мешает направить уголовное дело с собранными доказательствами в суд.