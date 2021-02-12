В Югре ДПС помогли замерзшему водитель «КамАЗа» Фото: pixabay.com

В Югре сохраняются низкие температуры воздуха, а на загородных автодорогах округа термометр опускается до отметки минус 40. Морозы часто застают врасплох водителей на трассах.

Так, при патрулировании маршрута в районе 861 километра автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» сотрудники ДПС отдельного батальона ГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре обнаружили автомобиль «КамАЗ», стоящий на обочине дороги. Водитель объяснил, что при движении в город Нягань, у автомобиля сел аккумулятор.

Дорожные полицейские быстро сориентировались в сложившейся ситуации и помогли уже отчаявшемуся водителю устранить техническую неисправность. Благодаря своевременно оказанной помощи, водитель смог продолжить свой путь, выразив большую благодарность сотрудникам Госавтоинспекции.

Напомним, мы писали также, о том как на трассе в Югре чуть не замерзла семья с детьми. Спасатели помогли семье добраться к родственникам.