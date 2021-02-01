В Ханты-Мансийске собрали три грузовика выброшенных новогодних елок

В Ханты-Мансийске собрали три грузовика выброшенных новогодних ёлок Фото: Управление общественных связей

В Ханты-Мансийске закончился сбор новогодних ёлок в рамках акции «Елочный сбор», в которой принимали участие местные жители, общественные организации и предприятия. Зелёные красавицы отслужили своё, но могут принести пользу. Региональный оператор «Югра-Экология» уже второй год перерабатывает хвойные деревья. В этом году в окружном центре собрали три грузовика выброшенных новогодних ёлок.

Из символов нового года в питомнике «Самаровского Чугаса» сделали мульчу. Деревьев с одного рейда хватает на засыпку 10 метров земли. На следующий год специалисты рекомендуют не обматывать ёлки тканями, полиэтиленовыми пакетами и чем-либо ещё, потому что посторонние материалы могут испортить оборудование для мульчирования.

Напомним, мы сообщали о том, как в Югре организуют «Ёлочный сбор» и как жители Ханты-Мансийска могут вернуть в природу хвойные деревья. Деревья пригодятся для ухода за животными и отсыпки экологических троп.