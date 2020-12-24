Второй год подряд региональный оператор организует акцию по переработке новогодних деревьев «Ёлочный сбор». АО «Югра-Экология» вместе с АО «ЮТЭК-РС» напоминает жителям округа о необходимости правильной утилизации отслуживших в праздники хвойных деревьев. Для участия в акции югорчанам достаточно отнести уже ненужную ёлку на контейнерную площадку. Операторы вывезут спецтехникой эти деревья на переработку.В Урае перерабатывает хвойные деревья АО “ЮТЭК-Энергия”. Переработкой в Ханты-Мансийске, как и в прошлом году, будет заниматься «Природный парк «Самаровский чугас». Елки Нижневартовска и Мегиона переработает АО «Городские электрические сети». В Радужном администрация города не первый год занимается мульчированием ненужных деревьев. Затем разноцветные опилки служат украшением городского ландшафта. Площадки для установки техники уже определены администрациями городов: Лангепас, Покачи и Пыть-Ях, где будут работать подразделения АО «ЮТЭК-РС». В Пыть-Ях поедут ёлки из соседнего Нефтеюганска.Рейсы пройдут 15, 22 и 29 января.