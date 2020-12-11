«Елочный сбор»: жители Ханты-Мансийска могут вернуть в природу хвойные деревья Фото: БУ «Природный парк «Самаровский чугас»

Жители Ханты-Мансийска могут присоединиться к акции «Елочный сбор» по утилизации елок после проведения новогодних праздников. Все отслужившие хвойные деревья будут переработаны на дробилке и возвращены в природу.

Югорчанам нужно отнести "отгулявшие" праздники деревья на контейнерную площадку. Оттуда их заберет спецтехника и отвезет груз на переработку. Главная задача жителей – донести елку к ближайшему контейнеру, а не оставить в сугробе возле дома.

На территории города утилизацией елок, как и в прошлом году, будет заниматься АО «Югра-Экология» и БУ «Природный парк «Самаровский чугас». Оборудование и работники уже готовы приступить к работе. Стружка и щепа с утилизированных елок будут использованы для нужд эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище» и пригодятся для ухода за животными и отсыпки экологических троп.