На югорских дорогах ограничено движение из-за погоды

На югорских дорогах из-за погоды ограничено движение Фото: Виктория Терина

В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с сильным снегопадом, а также для безопасности дорожного движения Госавтоинспекция вводит временное ограничение для движения транспорта до наступления благоприятных погодных условий на следующих участках:

28 января 2021 года на участке с 0 км по 36 км автодороги «Подъезд к г. Белоярскии» и с 604 км по 652 км автодороги «Югорск-Советскии-Верхнеказымскии» (Белоярский район); 28 января 2021 года на участке с 710 км по 753 км автодороги ««Югорск-Советскии-Верхнеказымскии» (Октябрьский район).

Сотрудники ГИБДД округа просят водителей с пониманием отнестись к временному ограничению движения транспорта.

Напомним, мы писали ранее о том, как из-за низких температур закрывали движение по автозимнику пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем, также для того, чтобы обезопасить жителей региона от опасных для жизни и здоровья ситуаций.