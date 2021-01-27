В Югре синоптики прогнозируют сильный снег Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января ночью в Берёзовском, Белоярском и Октябрьском районах ожидается сильный снег.

ГУ МЧС России рекомендует жителям Югры соблюдать меры безопасности. Так как при обильных снегопадах может осложниться обстановка на дорогах, в условиях ограниченной видимости, особенно в ночное время, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности воздержаться от загородных поездок. Пешеходам также нужно быть внимательными при переходе проезжей части.

После обильных осадков, как правило, большое количество снега скапливается на кровлях зданий и сооружений. Двигаясь мимо зданий, остерегайтесь нависших на кровлях снежных «шапок», обходите опасную зону при уборке снега с крыш. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.