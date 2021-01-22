Автозимник пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем закрыт до особого распоряжения Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В связи с низкими температурами КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» закрывает для передвижения транспорта автозимник пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем. На этом участке расположены две ледовые переправы на реке Луговая и Горная Вогулка. Ограничения введены с 22 января до особого распоряжения.

Такие меры необходимы для безопасности югорчан. Экстренные службы региона, органы исполнительной власти, единые дежурно-диспетчерские службы проинформированы о ситуации с погодой и ограничениями в движении транспорта. На автозимниках установлены шлагбаумы, а на данном участке в круглосуточном режиме дежурят дорожные службы.

ГУ МЧС России настоятельно рекомендует водителям всех видов транспорта отказаться от выезда на автозимник до окончания неблагоприятных погодных условий. А также по возможности воздержаться от дальних поездок до нормализации погоды.