Югорчанин ответит в суде за вылов рыбы, занесенной в Красную книгу Фото: pixabay.com

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинение против местного жителя, который подозревается в незаконной добыче и хранении рыбы, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Во время расследования выяснилось, что в июле 2020 года обвиняемый при помощи рыболовной сети незаконно выловил 3 особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В результате этих действий рыбным запасам страны причинен ущерб, который им добровольно возмещен.

Уголовное дело направлено в суд. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

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