24 Март 2020 2020-03-24T14:00:07+03:00

Браконьер из Кондинского района стал защитником природы. Фото УМВД ХМАО.

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Житель деревни Алтай на берегу реки Иртыш незаконно купил у неизвестного две особи ценного вида осетра сибирского. Последствия этой покупки сообщила пресс-служба УМВД ХМАО. Напомним, что осетр сибирский занесен в Красную Книгу России.

Полицейские изъяли рыбу югорчанина. Возбуждено уголовное дело. Суд учел то, что обвиняемый свою вину полностью признал:

- В содеянном он раскаялся, кроме того, своим последующим добросовестным отношением загладил причиненный вред, - уточнили стражи порядка.

Известно, что югорчанин пожертвовал деньги во всемирный фонд дикой природы и в соцсетях опубликовал статью с призывом о сохранении дикой природы и исчезающих видов животных.

Мужчину освободили от уголовной ответственности и назначили ему штраф в размере десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU