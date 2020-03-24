Браконьер из Кондинского района стал защитником природы
Житель деревни Алтай на берегу реки Иртыш незаконно купил у неизвестного две особи ценного вида осетра сибирского. Последствия этой покупки сообщила пресс-служба УМВД ХМАО. Напомним, что осетр сибирский занесен в Красную Книгу России.
Полицейские изъяли рыбу югорчанина. Возбуждено уголовное дело. Суд учел то, что обвиняемый свою вину полностью признал:
- В содеянном он раскаялся, кроме того, своим последующим добросовестным отношением загладил причиненный вред, - уточнили стражи порядка.
Известно, что югорчанин пожертвовал деньги во всемирный фонд дикой природы и в соцсетях опубликовал статью с призывом о сохранении дикой природы и исчезающих видов животных.
Мужчину освободили от уголовной ответственности и назначили ему штраф в размере десять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU