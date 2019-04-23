СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-23T09:49:36+03:00

Браконьер из Березовского района нарубил елок на 260 тысяч рублей Фото: prokhmao.ru

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Житель Березовского района судят за незаконную рубку лесных насаждений. Югорский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении черного лесоруба.

По версии следствия, мужчина на территории Таежного участкового лесничества Советского района с мая по декабрь 2016 года незаконную вырубил 40 деревьев породы «сосна». В сентябре 2017 года - 27 деревьев хвойных пород. Причиненный ущерб природным ресурсам Российской Федерации составил свыше 260 тысяч рублей, сообщает прокуратура ХМАО.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Югорским межрайонным прокурором также заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU