В Когалыме женщина ударила мужа бутылкой по голове, а после зарезала ножом

В Когалыме женщина ударила мужа бутылкой по голове, а потом зарезала ножом Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме следственные органы завели уголовное дело против 58-летней местной жительницы. Она подозревается по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".

По версии следствия 17 января 2021 года в ночное время подозреваемая, находилась в своей квартире по улице Прибалтийская города Когалым. Между женщиной и её супругом возникла ссора из-за её недовольства систематическим употреблением мужчиной алкоголя. Когда супруг замахнулся рукой на женщину и стал угрожать избиением, она ударила его бутылкой по голове. Когда потерпевший от боли отвернулся, подозреваемая два раза ударила его кухонным ножом в спину, причинив не совместимые с жизнью раны, от которых 59-летний супруг скончался спустя короткое время.

По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Югорске женщина бутылкой убила бывшего мужа, жуткий скандал между бывшими супругами завершился смертью мужчины.

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