2019-04-30T09:59:05+03:00
Происшествия

В Нягани женщина зарезала сожителя и ранила ножом его гостя

После преступления она выпрыгнула в окно и сбежала
Алена Кульмухаметова
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В Нягани женщина зарезала сожителя и ранила ножом его гостя. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нягани женщина зарезала сожителя и ранила ножом его гостя. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Няганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы посёлка Приобье Октябрьского района.

По информации следственного комитета Югры, женщина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и в убийстве.

В ночь с 7 на 8 февраля 2019 во время ссоры со своим сожителем, дама несколько раз ударила ножом возлюбленного. После чего нанесла ножевое ранение гостю, бежавшему на крик хозяина квартиры. После совершения преступления обвиняемая выпрыгнула из окна кухни на улицу.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатирована смерть владельца квартиры. Медицинская помощь была оказана раненому гостю, а также доставлена в больницу сама женщина, которая в результате падения из окна получила несколько переломов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемая находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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