Врио главы Сургута назначена Анна Томазова. Фото: администрация Сургута

Анна Томазова назначена временно исполняющим обязанности Главы Сургута. Решение принято единогласно на внеочередном 20-м заседании Думы Сургута 10 декабря. Также на заседании приняли отставку Главы Сургута Вадима Шувалова, который в середине недели сложил с себя полномочия мэра и перешел на работу в правительство округа. Депутаты единогласно проголосовали о досрочном прекращении его полномочий.

В августе 2019 года Анна Томазова занимала должность замглавы города. Она курировала работу департамента образования, комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики и многое другое.

Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Сургута состоится 18 января 2021 года. Заявки от кандидатов принимаются до 12 января, в конкурсную комиссию войдут восемь представителей округа и города.