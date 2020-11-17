В Ханты-Мансийске задержали пьяную автоледи Фото: pixabay.com

Во время патрулирования улиц Ханты-Мансийска экипажем ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» был остановлен автомобиль «Мазда». За рулем автомобиля находилась 32-летняя женщина в состоянии опьянения.

Автоледи уже не первый раз садится нетрезвой за руль. В 2015 году за аналогичное правонарушение она была лишена права управления транспортным средством и приговорена к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

За повторное нарушение правил дорожного движения уже возбуждено уголовное дело. Женщине могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Автомобиль помещен на штрафную стоянку.

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