В Сургутском районе задержали грибника, который управлял машиной в пьяном виде Фото: pixabay.com

На 51 км автодороги «Сургут-Лянтор» сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Веста», за рулем которой находился мужчина 1987 года рождения.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина управляет транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, он уже ранее привлекался к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Задержанный пояснил, что он был в лесу и собирал грибы. Он решил выпить крепкий алкоголь, чтобы не замерзнуть. После этого он сел за руль и поехал домой.

Правоохранительные органы в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автомобиль поместили на штрафстоянку.

Отметим, что за минувший день сотрудники Госавтоинспекции задержали 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.