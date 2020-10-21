Полицейские Нефтеюганска остановили пьяного водителя Фото: pixabay.com

В одном из микрорайонов города Нефтеюганска сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «ВАЗ 21150», за рулём которой был 42-летний местный житель. Полицейские заподозрили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.

Во время проверки полицейские выяснили, что мужчина раньше попадался правоохранителям в пьяном виде за рулём и был наказан штрафом в сумме 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на 1 год и 6 месяцев.

В настоящее время в отношении нарушителя следователями возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, сообщает ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Раньше мы писали о том, как в Югре пьяный водитель пытался скрыться от ДПС, но в результате чего повредил три машины, в том числе и патрульный автомобиль.