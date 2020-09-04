В Югре пьяный водитель пытался скрыться от ДПС

фото: УМВД России по ХМАО-Югре

На днях сотрудники ОГИБДД МОМВД России в районе автозаправочной станции, которая находится на 886 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», заметили «КамАЗ НЕФАЗ». Он заехал на заправку. По внешнему виду водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, заметив полицейских, попытался скрыться с места. Но в результате чего повредил три машины, в том числе и патрульный автомобиль ДПС.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника. Им оказался житель Омска 1973 года рождения.

Сотрудники ГИБДД в отношении нетрезвого водителя составили протоколы об административных правонарушениях: нарушение правила расположения автомобиля на проезжей части, встречный разъезд или обгон, а также вождение транспортного средства в алкогольном опьянении.

За текущий год сотрудники ГИБДД города Ханты-Мансийска задержали 254 водителя в состоянии алкогольного опьянения, на 44 из них возбудили уголовные дела.