В Когалымских школах проводят масштабную дезинфекцию Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления города Когалыма

В Когалыме на время, когда в школе минимальное количество людей, а дети находятся на каникулах, проводят масштабную дезинфекцию.

Тщательно обрабатывают все помещения: классы, санузлы, коридоры, лестничные пролеты и технические помещения. Это позволит снизить риски возможного заражения, - пояснила начальник управления образования администрации Когалыма Светлана Гришина.

В связи с нестабильной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции школьные каникулы в Югре продлены до 9 ноября.

Напомним, мы писали ранее, что не только в школах, но и во всех общественных местах, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, с 28 октября усилен режим дезинфекции.

А также необходимо не забывать о соблюдении масочного режима, мы сообщали ранее, как в Ханты-Мансийске проверяют его соблюдение в городском транспорте.