Обязательный масочный режим в России Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор постановил, что абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах.
Обязательно нужно надевать маску в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах.
Кроме того, с 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Таким образом, изменится режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов.
Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которое вступает в силу 28 октября, будет усилен режим дезинфекции в общественных местах.