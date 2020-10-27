Обязательный масочный режим в России Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор постановил, что абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах.

Обязательно нужно надевать маску в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах.

Кроме того, с 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Таким образом, изменится режим работы баров, кафе, ресторанов, клубов.

Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которое вступает в силу 28 октября, будет усилен режим дезинфекции в общественных местах.