В Ханты-Мансийске проверяют соблюдение масочного режима в городском транспорте Фото: Официальный информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийск

В окружной столице продолжаются регулярные профилактические рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, проверки проводят сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Против нарушителей могут завести дела об административном правонарушении.

Несмотря на то, что Югра находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса на территории региона продолжает действовать масочный режим и жители по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты в закрытых многолюдных местах, в том числе и в общественном транспорте.

Проверки общественного транспорта в городах Югры показываю наличие нарушений, поэтому для профилактики распространения коронавируса специалисты разрабатывают защитный протокол для пассажиров и персонала автотранспортных предприятий, соблюдение которого станет обязательным.

В связи с этим, на прошлой неделе, в Ханты-Мансийске проверено порядка пятнадцати маршрутных транспортных средств и четыре автобуса большого класса. Как таковых нарушений не было выявлено, протоколы не составлялись.

Однако по словам водителей маршрутных такси, не все горожане соблюдают масочный режим, но отказать им в перевозке нельзя. В свою очередь предприниматели города, работающие в сфере перевозок, выдвинули инициативу о бесплатном выдаче масок каждому пассажиру при посадке в транспортное средство.

Стоит отметить, что в случае если пассажир находится в общественном транспорте без защитной маски и отказывается её надевать, проверяющий вправе попросить его выйти из автобуса и даже составить протокол. Дело может дойти и до суда. За такое нарушение пассажиру грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Убедительно просим вас пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, находясь в общественных местах и соблюдать меры профилактики распространения COVID-19.