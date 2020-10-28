В Сургуте бывшая жена пыталась опозорить мужчину перед новой спутницей Фото: pixabay.com

Сургутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 28-летней жительницы Сургутского района. Она подозревается в совершении преступления, по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни".

Весной 2020 года женщина, зная о предстоящем разводе со своим супругом, для получения компромата на него, сняла его обнаженного на видео на свой мобильный телефон.

В октябре 2020 года, узнав что ее бывший супруг живет с другой женщиной, желая отомстить и опозорить мужчину в глазах новой спутницы, показать его безнравственным и бескультурным, отправила видеозапись его сожительнице.

Своими действиями без согласия потерпевшего распространила информацию, составляющую его личную тайну.

По уголовному делу ведется расследование.

Уголовным кодексом за такое преступление женщине грозит наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

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