2019-03-21T15:51:35+03:00
Общество

Сургутянка в отместку отдала фото знакомой мужчине, который вымогал деньги с жертвы

Он грозил распространить их в соцсетях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянка в отместку отдала фото знакомой мужчине, который вымогал деньги с жертвы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреСургутянка в отместку отдала фото знакомой мужчине, который вымогал деньги с жертвы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Жительнице Сургута предстоит ответить в суде за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили в следственном комитете Югры, получив доступ к чужой переписке в социальной сети подозреваемая, испытывая ненависть к потерпевшей, передала ее интимфото своему знакомому, который стал вымогать с потерпевшей деньги за нераспространение материалов в социальных сетях.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, которое расследуется органами внутренних дел, женщина, передавшая материалы, - фигуранткой дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

За совершение данного преступления подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске на окружной фестиваль «Студенческая весна – 2019» принимают заявки
В Сургутском районе продолжают борьбу с последствиями снегопада
Две жительницы Югры оплатили несуществующие путёвки на берегу Чёрного моря
В Урае объявлен конкурс на лучший костюм вороны
Штраф в миллион рублей получила фирма из Лангепаса за попытку дать взятку
Первенство России по биатлону стартовало в Югре
В Сургуте за наркотик в изоленте судят девушку
В Нижневартовском районе встретили День охотника и оленевода -2019
Сотрудники фирмы из Сургута выплатили три миллиона рублей долга по зарплате
До старта Первенства России в Югре по биатлону остался один день
Жительницу Лангепаса судят за кровавое убийство бывшего супруга
В Ханты-Мансийском районе готовятся к половодью и запасаются мешками