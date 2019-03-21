СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-21T15:51:35+03:00

Сургутянка в отместку отдала фото знакомой мужчине, который вымогал деньги с жертвы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Он грозил распространить их в соцсетях

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Жительнице Сургута предстоит ответить в суде за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщили в следственном комитете Югры, получив доступ к чужой переписке в социальной сети подозреваемая, испытывая ненависть к потерпевшей, передала ее интимфото своему знакомому, который стал вымогать с потерпевшей деньги за нераспространение материалов в социальных сетях.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, которое расследуется органами внутренних дел, женщина, передавшая материалы, - фигуранткой дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

За совершение данного преступления подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU