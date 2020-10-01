Предприниматель из Когалыма, который незаконно занимался продажей чёрного металла, может сесть на пять лет

Предпринимателя из Когалыма, который незаконно занимался продажей чёрного металла, может сесть на пять лет Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Мужчина обвиняется в том, что вёл бизнес без лицензии и без регистрации, а доход получал в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с февраля 2015 по май 2020 обвиняемый организовал пункт приёма по хранению, заготовке, переработке и продаже лома чёрных металлов. При этом никакой обязательной лицензии на ведение бизнеса у него не было. Общая стоимость незаконного дохода превысила 9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Когалымский городской суд. Мужчине может грозить срок до пяти лет лишения свободы со штрафом.

Напомним, ранее мы сообщали о нерадивом предпринимателе из Сургута, который задолжал своим работникам более трёх миллионов рублей. Ещё один предприниматель, на этот раз из Югорска, уклонялся от уплаты налогов. Более того, в налоговый орган он подавал ложную информацию.