Непорядочный предприниматель из Сургута задолжал работникам более трех миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-26T09:36:17+03:00

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Сургутская прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в «Северстрой-Групп». По информации прокуратуры ХМАО, проведенная следователями проверка выявила факт наличия задолженности по зарплате.

Чтобы устранить нарушение, прокурор внес руководителю общества представление: виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и ее руководителя возбуждено дело об административных правонарушениях по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

В итоге государственный инспектор труда оштрафовал указанных на общую сумму в сорок тысяч рублей. Но самое главное, что в результате принятых мер полностью погашена задолженность по зарплате перед 23 работниками за июль-август 2019 года в размере свыше трех миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU