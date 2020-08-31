Автоинспекторы Югры ещё раз напомнили школьникам о важности соблюдения ПДД

Фото: УМВД России по ХМАО Югре

В Югре проходит профилактическая акция «Внимание, дети!», в рамках которой сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил во дворах и вблизи пешеходных переходов.

Чтобы ребятам было проще понять, как вести себя на проезжих частях, с ними провели разъяснительные беседы. Полицейские рассказали, как влияет на безопасность использование световозвращающих элементов в тёмное время суток, повторили ПДД и вручили тематические памятки.

Кроме того, с 26 августа по 24 сентября, автоинспекторы будут следить за безопасность первоклассников на дорогах. Прежде всего это связано с тем, что детям понадобится какое-то время для закрепления навыков правильного поведения на проезжей части, а также научиться ходить по безопасному маршруту «дом – школа – дом».

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