В первые дни учебного года автоинспекторы Югры будут дежурить возле школ Фото: pixabay.com

В Югре стартует широкомасштабная профилактическая акция «Внимание, дети!», приуроченная к началу нового учебного года.

С 26 августа по 24 сентября сотрудники ГИБДД будут следить за безопасность первоклассников на дорогах. Прежде всего это связано с тем, что детям понадобится какое-то время для закрепления навыков правильного поведения на улицах и дорогах, а также научиться ходить по безопасному маршруту «дом – школа – дом».

В рамках акции наряды дорожно-патрульной службы будут дежурить около пешеходных переходов, находящихся вблизи школ и детских садов. Под особый контроль попадут водители, не уступающие дорогу пешеходам, а также перевозящие детей в автомобилях без специальных удерживающих устройств.

В образовательных учреждениях автоинспекторы проведут профилактические беседы и занятия по правилам безопасного поведения на улицах. Ребятам напомнят о «дорожных ловушках», правилах перехода проезжей части, а также о практической пользе световозвращающих элементов на одежде в тёмное время суток.

Госавтоинспекция Югры призывает родителей принять активное участие в формировании дорожной культуры у школьников.