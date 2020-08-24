Сотрудники Госавтоинспекции Югры рассказали о том, как сделать путь ребёнка до школы безопасным

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Югре сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами дорожных служб, образования и иных ведомств проверяют готовность школ к новому учебному году.

Прежде всего, они оценивают профилактическую работу учебных заведений по предупреждению детского травматизма на дорогах. Проверяют наличие в классах уголков по безопасности дорожного движения, схем правильного подхода к школе и другой необходимой документации.

Также в ходе работы изучаются паспорта дорожной безопасности. В случае необходимости в них вносятся обозначения новых пешеходных переходов, дорожек и тротуаров, а также искусственных неровностей.

До конца августа проверке подвергнутся все образовательные организации региона.

Госавтоинспекция Югры призывает родителей школьников повторить с детьми безопасный путь «дом – школа – дом». Пройдите с ребёнком весь маршрут, при этом укажите на наиболее опасные участки: нерегулируемый пешеходный переход, узкий тротуар, припаркованные автомобили.

Обязательно обратите внимание на возникающие угрозы при посадке и высадке из общественного транспорта. Расскажите своему ребёнку о том, что он является участником дорожного движения, и разъясните несложные правила для того, чтобы он мог ориентироваться в различных ситуациях.