Житель Нижневартовска задержан за убийство пасынка Фото: pixabay.com

Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Было установлено, что 26 августа подозреваемый, находясь во дворе дома №9 по улице Мусы Джалиля ударил своего 41-летнего пасынка ножом в область груди справа. Сделал он это из личной неприязни и находясь в алкогольном опьянении.

От полученной травмы потерпевший скончался недалеко от места происшествия.

В настоящее время мужчина задержан, вскоре суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

К сожалению, это не единственный случай, когда югорчане используют столовый прибор в качестве орудия убийства. Например, в середине мая вахтових из Курганско области зарезал своего коллегу из Лангепаса, а в Нефтеюганске студент схватился за нож, потому что не хотел отдавать долг.