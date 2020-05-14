Вахтовик в Югре убил спящего коллегу

14 Май 2020 2020-05-14T08:10:55+03:00

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Жителя Курганской области подозревают в ХМАО в совершении убийства. Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело.

По данным следствия 12 мая 2020 года ночью, в состоянии алкогольного опьянения, в комнате общежития в Мегионе из мести к 41-летнему соседу по общежитию 58-летний вахтовик убил его:

- Он мстил ему за то, что тот не позволял ему употреблять спиртное в совместном жилище. Мужчина воспользовался тем, что потерпевший спит и ударил его кухонным ножом в область сердца. Мужчина скончался, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU