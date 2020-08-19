Во время обеда сотрудник Росгвардии потушил автомобиль, загоревшийся в Ханты-Мансийске

Фото: Росгвардия по ХМАО–Югре

В Ханты-Мансийске сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант Денис Евпатченко потушил горящую иномарку во время обеденного перерыва.

Возгорание произошло на открытой стоянке по улице Ямской. Заметив среди автомобилей вырывающиеся клубы дыма, сотрудник подбежал ближе и увидел открытое пламя – полыхала задняя часть машины.

Огонь распространялся настолько стремительно, что сбить его подручными средствами не представлялось возможным. Офицеру пришлось вернуться за канистрой с водой, только после этого пожар был ликвидирован.

Вскоре владелица иномарки поблагодарила лейтенанта за своевременно принятые меры к спасению её имущества.

Стоит добавит, что это не единственный случай, когда Росгвардейцы оказывают помощь людям и полицейским. На днях сотрудники вневедомственной охраны поймали девушку, которая угнала в Сургуте чужой автомобиль. Чуть ранее они помогли задержать браконьеров, а зимой – спасли 28 человек из горящего дома.