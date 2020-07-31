Росгвардецы Югры задержали браконьера с ценными породами рыб

31 Июль 2020 2020-07-31T08:02:13+03:00

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Сотрудники Росгвардии помогли государственным инспекторам Росрыболовства в проведении профилактических рейдов на водных объектах Нижневартовского и Сургутского районов.

С начала рыболовного сезона было выявлено более 80 нарушений природоохранного законодательства в области рыбной ловли. Изъято свыше 110 килограммов рыбы и 72 орудия лова, 28 из которых относятся к запрещённым.

К административной ответственности привлечено почти 60 правонарушителей. Наложены административные штрафы на сумму свыше 550 тысяч рублей.

В одном из рейдов на 50 километре автодороги «Стержевой - Нижневартовск» сотрудники Росгвардии задержали автомобиля, в котором находились 3 сибирских осетра, запрещённые к вылову, более 400 особей нельмы и стерляди.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот водных биологических ресурсов, занесённых в Красную Книгу. Сумма нанесённого ущерба устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU